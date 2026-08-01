Uzbekneftegaz и американская KBR обсудили новые инвестиционные проекты в энергетике

БАКУ/ Trend/ - Государственная энергетическая компания Узбекистана Uzbekneftegaz и американская инжиниринговая компания KBR, Inc. (ранее Kellogg Brown & Root) обсудили расширение сотрудничества в реализации инвестиционных проектов в нефтегазовом секторе страны.

Об этом сообщила пресс-служба Uzbekneftegaz по итогам встречи с делегацией KBR — одного из ведущих международных поставщиков инженерных, проектных и технологических решений для энергетической отрасли.

По данным компании, в ходе переговоров основное внимание было уделено расширению взаимодействия в рамках реализуемых и планируемых инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли Узбекистана.

«Стороны обсудили расширение сотрудничества в реализации инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности, включая внедрение современных инженерных решений и применение международных стандартов при разработке проектов», — говорится в сообщении Uzbekneftegaz.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы внедрения передовых инженерных технологий, совершенствования проектирования и управления проектами, оказания технического консалтинга, а также подготовки проектной документации в соответствии с международными стандартами. Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения своевременного и эффективного ввода в эксплуатацию крупных промышленных объектов.

Компания KBR обладает значительным опытом реализации сложных промышленных и энергетических проектов для крупнейших международных компаний, включая Shell, ExxonMobil, Chevron, BP, Saudi Aramco, ADNOC, TotalEnergies и SOCAR.

По итогам встречи Uzbekneftegaz и KBR договорились продолжить практический диалог по перспективным проектам и расширять сотрудничество по направлениям, представляющим взаимный интерес, в рамках усилий Узбекистана по модернизации нефтегазовой отрасли и привлечению международной экспертизы.