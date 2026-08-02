БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вырос объем транзакций, проведенных в AZIPS.

Согласно статистическому бюллетеню, опубликованному Центральным банком Азербайджана, в июне текущего года объем транзакций, проведенных в Национальной системе расчетов в режиме реального времени (AZIPS) Азербайджана, превысил 91,31 миллиарда манатов, а количество - 218,5 тысячи.

По сравнению с показателями того же месяца 2025 года объем транзакций, проведенных в этой системе, увеличился более чем на 33,38 миллиарда манатов или на 57,6%, а количество - на 31,7 тысячи единиц или на 17%.

В июне прошлого года объем транзакций через AZIPS превысил 57,93 миллиарда манатов, а количество превысило 186,8 тысячи.

Отметим, что соласно информации банка, по состоянию на конец июня количество платежных карт, находящихся в обращении через банковскую систему и ООО "Азерпочт" достигло 22,798 миллиона карт.

По расчетам на основе данных ЦБА, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 10,4%.

Кроме того, отмечается, что количество дебетовых карт увеличилось на 12%, тогда как число кредитных карт сократилось на 3,5%.

"С начала года объем безналичных операций внутри страны вырос на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне 2026 года объем безналичных платежей внутри страны, совершенных с использованием платежных карт, составил 9,902 миллиарда манатов. Из этой суммы 8,575 миллиарда манатов пришлось на электронную торговлю.

Оставшаяся часть платежей была осуществлена через POS-терминалы - 1,325 миллиарда манатов, а также через терминалы самообслуживания и банкоматы - 2,5 миллиона манатов.

С начала года объем безналичных операций по платежным картам внутри страны составил 69,8% от общего объема операций по картам, совершенных внутри Азербайджана", - говорится в информации ЦБА.

В настоящее время в Азербайджане продолжается поэтапное внедрение системы QR-платежей на базе единого стандарта AZQR. Как сообщили Trend в ЦБА, банки уже завершили техническую интеграцию с системой, а функционал постепенно внедряется в POS-терминалах и мобильных банковских приложениях.

"Следующим этапом развития может стать запуск трансграничных QR-платежей. Для этого рассматривается возможность взаимной интеграции азербайджанской Системы мгновенных платежей с аналогичными системами других стран. В настоящее время регулятор изучает международный опыт реализации таких решений.

В Центробанке подчеркнули, что приоритетом остается расширение использования QR-платежей в повседневных розничных расчетах, совершенствование пользовательского опыта и обеспечение полной совместимости банков-участников экосистемы", - передает ЦБА.