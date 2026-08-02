Кредитование торгового сектора Ирана выросло

БАКУ /Trend/ - За три месяца текущего иранского года (21 марта – 21 июня 2026 года) кредиты, выданные банками Ирана торговому сектору, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 21 июня 2025 года) выросли на 114%.

Это нашло свое отражение в статистике Центрального банка Ирана.

"За три месяца объем кредитов, выданных банками Ирана торговому сектору, составил 3,31 квадриллиона риалов (примерно 2,34 миллиарда долларов). В аналогичном периоде прошлого года банки выдали кредиты торговому сектору на сумму 1,55 квадриллиона риалов (примерно 1,1 миллиарда долларов)", – отмечается в статистике.

В статистике сообщается, что в качестве оборотного капитала в торговом секторе было выдано кредитов на сумму 2,94 квадриллиона риалов (примерно 2,08 миллиарда долларов).

Согласно статистике, в указанный период в торговом секторе было выдано 220 триллионов риалов (примерно 156 миллионов долларов) на создание предприятий и прочих возможностей, а также 113 триллионов риалов (примерно 80,4 миллиона долларов) на развитие предприятий.

В статистике сообщается, что в торговом секторе на приобретение товаров личного пользования было выдано 17,5 триллиона риалов (примерно 12,4 миллиона долларов), а на самозанятость – 4,09 триллиона риалов (примерно 2,89 миллиона долларов).

В статистике добавляется, что за указанный период банки Ирана выдали кредиты на ремонтные работы в размере 94 миллиардов риалов (примерно 66,4 тысячи долларов), а также кредиты на приобретение жилья в размере 17,5 триллиона риалов (примерно 12,4 миллиона долларов) и безвозмездные кредиты на приобретение жилья в размере 70 миллиардов риалов (примерно 49,5 тысячи долларов).

Отметим, что в течение 3 месяцев текущего иранского года банки и финансовые учреждения Ирана выдали кредиты в различных секторах на сумму около 22,6 квадриллиона риалов (примерно 16,3 миллиарда долларов). За 3 месяца объем выданных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 67,5%.

Согласно анализу Trend, рост кредитов, выданных торговому сектору, на 114% в годовом исчислении показывает, что банки Ирана значительно расширили финансирование этой сферы. Направление основной части кредитов на оборотный капитал способствует бесперебойному продолжению текущей деятельности предприятий, ускорению товарооборота и поддержанию ликвидности на рынке. Вместе с тем, выделенные средства на создание новых предприятий и развитие существующего бизнеса могут создать основу для роста инвестиционной активности, расширения частного сектора и появления новых рабочих мест. В целом, наблюдаемый рост кредитования торгового сектора можно оценить как положительный показатель с точки зрения усиления экономической активности на внутреннем рынке, расширения потребления и торгового оборота. Однако реальная экономическая эффективность и устойчивое воздействие этих кредитов будут зависеть от того, на какие проекты они направляются, и от экономической среды.