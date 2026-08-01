В Казахстане началось строительство деревообрабатывающего парка стоимостью $67 млн

БАКУ/ Trend/ - В городе Семей области Абай началось строительство промышленно-экологического деревообрабатывающего парка полного цикла EcoForest. Об этом сообщила пресс-служба акимата региона.

Выступая на церемонии запуска проекта, аким области Абай Берик Уали отметил, что реализация проекта станет важным вкладом в промышленное и инвестиционное развитие региона, позволит создать новые рабочие места и внедрить современные технологии эффективной и комплексной переработки древесного сырья.

«Реализация проекта внесет значительный вклад в промышленное и экологическое развитие региона, создаст новые рабочие места, позволит внедрить современные технологии и обеспечить эффективную, комплексную и безотходную переработку древесного сырья», — заявил Уали.

Проект EcoForest предусматривает переработку древесины, пострадавшей от лесных пожаров и санитарных рубок, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, повторное использование производственных отходов и укрепление промышленного потенциала региона.

Общий объем инвестиций в проект составляет 67 млн долларов. Основной промышленно-экологический деревообрабатывающий парк будет построен на территории площадью 50 гектаров в Семее, а комплекс первичной переработки древесины разместится на участке площадью 4 гектара в селе Михайловка Бородулихинского района.

Предприятие в Семее сможет ежегодно перерабатывать до 2 млн кубометров древесного сырья и выпускать 800–900 тыс. кубометров готовой продукции. В состав парка войдут производства древесных плит классов E1, E0 и ENF, плит OSB и FOSB, мебельных компонентов, термомодифицированной и антисептированной древесины, европоддонов, древесных пеллет, биотоплива и органических удобрений, а также строительная и логистическая инфраструктура.

Комплекс первичной переработки в Бородулихинском районе будет способен перерабатывать до 500 тыс. кубометров древесины в год и производить 120–150 тыс. тонн древесных пеллет ежегодно. На предприятии будут осуществляться приемка, сортировка, окорка, раскрой, распиловка, сушка и подготовка древесного сырья для дальнейшей глубокой переработки на основном производстве в Семее.

Предприятия будут использовать современные автоматизированные технологии безотходной глубокой переработки древесины. Проект предусматривает выпуск плит OSB, FOSB, MDF и ДСП, фанеры, шпона, инженерных и отделочных панелей, мебельных заготовок, древесных пеллет, биотоплива и органических удобрений.

После выхода на полную мощность предприятия создадут до 900 постоянных рабочих мест. Производимая продукция будет поставляться как на внутренний рынок Казахстана, так и экспортироваться в страны Центральной Азии, Европы, Японию, Южную Корею и другие государства.

Полностью ввести проект в эксплуатацию планируется в 2028 году. Он реализуется совместно с китайской компанией Xinjiang Chunzheng Aosi Trading Co., Ltd.

В 2026 году в области Абай планируется реализовать 41 инвестиционный проект общей стоимостью 131,2 млрд тенге (276 млн долларов). С начала года уже введены в эксплуатацию 14 проектов на общую сумму 34,62 млрд тенге (73 млн долларов).