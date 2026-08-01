БАКУ /Trend/ - США предупредили своих граждан об ухудшении ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, призвав их проявлять повышенную бдительность и осторожность на фоне риска дальнейшей эскалации.

Об этом говорится в предупреждении, опубликованном посольством США в Каире.

Согласно документу, обстановка в сфере безопасности в регионе остается сложной, при этом сохраняется вероятность непредвиденного обострения ситуации.

«Гражданам США, находящимся в настоящее время на Ближнем Востоке, следует проявлять осторожность и повышенную бдительность, а также быть готовыми к отмене рейсов, периодическому закрытию воздушного пространства и возможным перебоям в авиасообщении», — говорится в сообщении посольства.

В предупреждении отмечается, что некоторые авиакомпании отложили возобновление ранее запланированных рейсов, тогда как другие отменили часть маршрутов. Американцам, находящимся в регионе, рекомендуется рассмотреть возможность выезда или быть готовыми покинуть регион в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Кроме того, США призвали своих граждан, находящихся за пределами Ближнего Востока, серьезно пересмотреть планы поездок в регион и через него. Тем, кто все же намерен отправиться в регион или следовать через него транзитом, рекомендуется внимательно отслеживать информацию авиакомпаний и аэропортов о выполнении рейсов.