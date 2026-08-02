В Восточном Зангезуре состоялось открытие VII Летнего лагеря диаспорской молодежи (ФОТО)

ЗАНГИЛАН/ Trend/ - Сегодня в Восточном Зангезуре состоялось открытие VII Летнего лагеря диаспорской молодежи, организованного совместно Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает командированный в Зангилан корреспондент Trend, церемония открытия прошла в Зангиланском конгресс-центре.

Летний лагерь, который пройдет со 2 по 8 августа 2026 года, организован под девизом «Возрождающиеся города» в связи с объявлением Президентом Азербайджанской Республики 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры».

В мероприятии принимают участие более 120 молодых представителей диаспоры из 64 стран мира.

В ходе церемонии открытия состоялся показ видеороликов, посвященных исторической поездке Президента Ильхама Алиева в Зангилан и поднятию Государственного флага Азербайджана в городе.

В рамках мероприятия были представлены видеоролики, посвященные ранее проведенным летним лагерям диаспорской молодежи, а также деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой.

Выступая на открытии, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов заявил, что азербайджанская молодежь, проживающая за рубежом, должна активно участвовать в защите национальных интересов Азербайджана в странах своего проживания и использовать свои знания и навыки для противодействия кампаниям по дискредитации страны.

Он отметил, что основы государственной политики Азербайджана в сфере диаспоры были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

«В 2001 году великий лидер Гейдар Алиев пригласил азербайджанцев, проживающих за рубежом, в Азербайджан. По итогам этого съезда в 2002 году был создан Государственный комитет по работе с диаспорой. В выступлениях общенационального лидера вопросы сохранения азербайджанской идентичности и развития азербайджанского языка всегда занимали особое место», — отметил он.

Председатель комитета подчеркнул, что сохранение азербайджанского языка имеет особое значение для сохранения национальной идентичности соотечественников, проживающих за рубежом.

«Азербайджанский язык — это основа азербайджанской культуры и национальной идентичности. Без этого фундамента невозможно сохранить национальное самосознание», — сказал Ф.Мурадов.

По его словам, Летний лагерь диаспорской молодежи, стартовавший в 2018 году, сегодня стал важной площадкой для азербайджанцев всего мира.

«Когда мы впервые реализовали эту инициативу, мы не думали, что летний лагерь приобретет такой авторитет в диаспорской среде. Нашей целью было не просто организовать пребывание молодежи в Азербайджане, а повысить их знания и навыки, подготовить будущих лидеров диаспоры», — подчеркнул он.

Ф.Мурадов отметил, что в рамках лагеря участники встретятся с учеными, дипломатами, государственными деятелями и известными представителями различных сфер, а также углубят свои знания об истории, культуре Азербайджана и деятельности диаспоры.

Председатель комитета заявил, что понятие «диаспорская молодежь» — это не просто новый термин, а новая модель деятельности.

«Мы хотим, чтобы вы покинули этот летний лагерь не только с приятными воспоминаниями, но и с определенной идеологической подготовкой. Вы не должны оставаться равнодушными к кампаниям по дискредитации Азербайджана, которые ведутся в странах вашего проживания», — сказал он.

По его словам, социальные сети и цифровые платформы открывают перед диаспорской молодежью широкие возможности для донесения правды об Азербайджане до международной общественности.

Председатель комитета отметил, что одной из главных целей Государственного комитета по работе с диаспорой является обеспечение более активного участия молодежи, проживающей за рубежом, в диаспорском движении и подготовка нового поколения лидеров.

«Мы хотим, чтобы вы брали инициативу на себя. Критиковать со стороны легко, но быть частью процесса — это большая ответственность», — заявил он.

Ф.Мурадов подчеркнул, что государство последовательно укрепляет связи с азербайджанцами, проживающими за рубежом.

По его словам, в нынешнем летнем лагере принимают участие молодые люди более чем из 60 стран, а за все время существования проекта к нему присоединились представители 84 стран. При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой ежегодно реализуется более 800 проектов, организуются форумы врачей, инженеров, ученых и послов культуры.

Программа лагеря включает ознакомление с историческим и культурным наследием Восточного Зангезура и Карабаха, встречи с членами семей шехидов, ветеранами войны, государственными деятелями и экспертами в различных сферах.

Участники примут участие в панельных дискуссиях и семинарах, посетят освобожденные от оккупации районы, а также занятия по азербайджанскому языку, интеллектуальные игры и различные тренинги.

Отметим, что первый Летний лагерь диаспорской молодежи состоялся в 2018 году в городе Шеки. На сегодняшний день в летних лагерях, организованных в Шеки, Шамахы, Шуше, Нахчыване, Лачине и Ханкенди, приняли участие более 700 молодых представителей диаспоры из 84 стран мира.