БАКУ/ Trend/ - Казахстан завершил модернизацию шести железнодорожных вокзалов в Жамбылской, Улытауской и Жетысуской областях.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном Министерством транспорта Казахстана 1 августа.

«Завершены проекты по реконструкции железнодорожных вокзалов Боранды, Жанаарка, Кызылжар, Каражал и Коктума, а также строительству нового пассажирского павильона на станции Акши», — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в рамках проектов были обновлены здания вокзалов, пассажирские платформы и инженерная инфраструктура, включая системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Также были модернизированы объекты обслуживания пассажиров, установлено новое оборудование и благоустроены прилегающие территории.

Реконструированный вокзал Боранды в Жамбылской области, построенный в 1905 году, обслуживает 20 пассажирских поездов, связывающих регион с крупнейшими городами Казахстана и России. В Улытауской области завершена реконструкция вокзалов Жанаарка, Кызылжар и Каражал, а в области Жетысу модернизирован вокзал Коктума и построен новый пассажирский павильон на станции Акши.

Ожидается, что обновленные объекты повысят качество обслуживания пассажиров и укрепят железнодорожную инфраструктуру страны. Эти проекты являются частью масштабной государственной программы по модернизации железнодорожных вокзалов и расширению транспортной связности Казахстана.

Тем временем Казахстан активно инвестирует в развитие железнодорожной инфраструктуры в рамках стратегии по укреплению внутренней транспортной связанности и усилению своей роли как ключевого транзитного узла Евразии. По данным Министерства транспорта, к 2029 году в стране планируется модернизировать 125 железнодорожных вокзалов, при этом приоритет будет отдан объектам, расположенным вдоль основных пассажирских и грузовых транспортных коридоров.

Вокзалы, модернизированные в Жамбылской, Улытауской и Жетысуской областях, находятся на маршрутах, соединяющих центральные и южные регионы Казахстана с Алматы, Астаной, Каспийским регионом и пограничными переходами с Китаем, а вокзал Боранды также обслуживает международные пассажирские маршруты в Россию.

Железные дороги остаются основой транспортной системы Казахстана. По данным Бюро национальной статистики Казахстана, на железнодорожный транспорт приходится подавляющая часть грузооборота страны, а ежегодно он перевозит десятки миллионов пассажиров. Кроме того, железнодорожный сектор играет ключевую роль в реализации планов Казахстана по увеличению транзитных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору) и другим евразийским логистическим направлениям. Модернизация вокзалов призвана не только повысить комфорт пассажиров, но и способствовать развитию региональной мобильности, туризма и трудовой миграции, особенно в районах, где железная дорога остается основным видом дальнего транспорта.