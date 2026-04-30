Миссия МВФ поддержала Грузию в совершенствовании индекса цен на жилье

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) провел миссию в Грузии, направленную на совершенствование индекса цен на жилую недвижимость (RPPI).

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии (Geostat), миссия проходила с 14 по 24 апреля и была нацелена на расширение и улучшение одного из ключевых макроэкономических показателей.

Индекс RPPI, внедренный в 2021 году при поддержке МВФ, широко используется Национальным банком Грузии, частным сектором и исследовательскими организациями. В ходе визита особое внимание было уделено расширению охвата индекса, в том числе включению вторичного рынка жилья.

В рамках миссии были рассчитаны пилотные индексы, а также определены дальнейшие шаги, включая интеграцию компонента аренды и оценку возможностей расширения географического охвата за пределы Тбилиси. В настоящее время индекс охватывает только рынок новостроек столицы.

Отмечается, что RPPI основан на современных методах сбора данных, включая веб-скрейпинг, что позволяет автоматически извлекать информацию с онлайн-ресурсов и значительно повышает объем и точность данных.

При поддержке экспертов МВФ были также усовершенствованы процедуры обработки и анализа данных, модернизировано программное обеспечение и укреплен потенциал специалистов в области ценовой статистики.

В Geostat подчеркнули, что работа по развитию статистических показателей и их приведению в соответствие с международными стандартами будет продолжена.