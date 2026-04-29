Обсуждены развитие партнерства и новые инвестиционные возможности Азербайджана и ОАЭ

БАКУ/Trend/ - Обсуждены развитие партнерства и новые инвестиционные возможности Азербайджана и Объединённых Арабских Эмиратов.

Как сообщает Trend, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в X.

"Рады были приветствовать в нашей стране делегацию во главе с государственным министром Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов, сопредседателем Совместного комитета по всеобъемлющему стратегическому партнёрству Азербайджан - ОАЭ Саидом аль-Хаджери.

Мы подчеркнули укрепление нашего стратегического партнерства и появление новых возможностей для диверсификации экономического сотрудничества", - говорится в информации.

Подчеркивается, что в ходе встречи были обсуждены деятельность Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и ОАЭ, динамичное развитие деловых связей и сотрудничества между бизнес-кругами, стимулирование совместных инвестиций, а также укрепление взаимодействия в промышленности, энергетике, транспорте, туризме и других сферах.

Отметим, что в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций из ОАЭ в Азербайджан составил 404,799 миллиона долларов США.