Формат "С5+1" вновь в центре внимания - что стоит за активизацией контактов Душанбе и Вашингтона

БАКУ /Trend/ - 28 апреля 2026 года в Душанбе состоялись встречи Специального посланника Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином, в ходе которых стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений стран, а также взаимодействие на региональном уровне.

В центре переговоров находился широкий спектр направлений сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономические связи, инвестиционное взаимодействие, гуманитарную повестку и вопросы безопасности. Было подтверждено взаимное стремление к дальнейшему углублению практического партнерства и расширению контактов между профильными ведомствами двух стран.

Отдельное внимание стороны уделили реализации договорённостей, достигнутых в рамках формата "Центральная Азия - США (С5+1)", который рассматривается как ключевой механизм регионального взаимодействия.

Речь идет, в том числе, о договорённостях по расширению торгово-инвестиционного сотрудничества, развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, взаимодействию в сфере критически важных полезных ископаемых, энергетики и цифровой инфраструктуры. В совместном заявлении стран C5+1 к десятилетию формата отмечалось, что экономическое сотрудничество в рамках платформы уже способствовало привлечению десятков миллиардов долларов в форме торговли и инвестиций. Документ также предусматривает развитие сотрудничества в области искусственного интеллекта, 5G/6G, кибербезопасности, «умных городов», гидроэнергетики и поддержки IT-стартапов.

Отдельным направлением экономической политики США в Центральной Азии остается развитие деловой платформы B5+1. Второй форум этой платформы прошел в Бишкеке в феврале 2026 года. Подчеркивалась важность продолжения координации усилий в рамках этой платформы с акцентом на практическую реализацию ранее согласованных инициатив. В экономическом измерении таджикская сторона обозначила заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества с Соединёнными Штатами, которые входят в число ведущих инвестиционных партнеров страны.

В качестве приоритетных направлений были выделены гидроэнергетика, добыча и переработка полезных ископаемых, а также развитие лёгкой, пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Дополнительно обсуждались перспективы взаимодействия в области цифровой экономики, включая развитие искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и процессов цифровизации.

Также был затронут вопрос создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции с ориентацией на экспортные рынки, что рассматривается как один из потенциальных драйверов экономического взаимодействия. В этом контексте отмечалась значимость рамочного соглашения по торговле и инвестициям (TIFA) как институциональной основы для дальнейшего расширения экономических связей.

В ходе обмена мнениями по региональной повестке стороны подчеркнули актуальность вопросов безопасности, включая противодействие терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков, а также необходимость координации усилий в условиях сохраняющихся трансграничных и гуманитарных рисков.

В совокупности состоявшиеся встречи обозначили сохранение устойчивого политического диалога между Душанбе и Вашингтоном при одновременном усилении акцента на экономическую и инвестиционную составляющую взаимодействия, а также на развитие многосторонних форматов сотрудничества в Центральной Азии.

Дополнительным примером расширения практического взаимодействия стало подписанное в Душанбе 6 апреля пятилетнее соглашение в сфере здравоохранения между Таджикистаном и США, предусматривающее совместные инвестиции в объеме около $78 млн до 2030 года.

Возможные дальнейшие траектории развития отношений могут включать постепенное расширение инвестиционного присутствия США в ключевых секторах экономики Таджикистана, прежде всего в энергетике и сырьевом комплексе, с параллельным ростом проектного сотрудничества в инфраструктуре и промышленности. Отдельным направлением может стать институционализация цифровой повестки с переходом от декларативных инициатив к пилотным технологическим проектам. В рамках формата "С5+1" возможно усиление координации по региональным вопросам с формированием более регулярных отраслевых механизмов взаимодействия. При этом также сохраняется сценарий, при котором сотрудничество будет развиваться преимущественно на уровне отдельных инициатив и точечных проектов без существенного расширения институциональной базы.