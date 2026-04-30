Обнародованы данные по импорту продукции сферы высоких технологий в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года в Азербайджан была импортирована продукция сферы высоких технологий на сумму 584,7 миллиона долларов США.

Trend сообщает об этом со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно данным, этот показатель на 298 миллионов долларов США, или в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За отчетный период удельный вес указанной продукции в общем объеме импорта составил 14,60%.

В то же время в январе-марте 2026 года из Азербайджана было экспортировано продукции сферы высоких технологий на сумму 9,6 миллиона долларов США, что на 4,5 миллиона долларов или на 32,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период удельный вес данной продукции в экспорте составил 0,18%.