Таможенный комитет Азербайджана о задержках посылок с «Temu»

БАКУ /Trend/ - В последнее время резко вырос объем грузов, доставляемых в Азербайджан через платформу «Temu». В аэропорт за короткий промежуток времени поступили большие объемы грузов без предварительного предоставления электронных данных. Это сделало необходимым проведение проверки адресов посылок и их содержимого.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в Таможенный кодекс на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что в рамках электронной торговли в страну могут поступать не только потребительские товары, но и лекарства, психотропные вещества и другие товары повышенного риска, по причине чего важна таможенная проверка.

"В связи с этим в течение определенного периода — примерно двух недель — были задержки с товарами, доставляемыми через "Temu". Однако на данный момент вопрос решен за счет наших собственных ресурсов. В то же время перед "Temu" поставлено требование о заблаговременном предоставлении данных", - сказал Ш. Багиров.