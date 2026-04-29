Азербайджан и Армения согласовали и обменялись текстами проектов по делимитации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 апреля 2026 года в Агверане, в Республике Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась тринадцатая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Как сообщает Trend, соответствующую информацию распространил Секретариат Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

С удовлетворением отмечено, что 13-я встреча комиссий вновь прошла на территории одной из сторон – в Агверане, в Республике Армения.

В ходе встречи стороны провели детальный обмен мнениями по организационным и техническим вопросам, связанным с проведением делимитационных мероприятий.

Стороны согласовали и осуществили обмен текстами проектов следующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ:

• «Инструкция о порядке работы делимитационных экспертных групп во время делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения»;

• «Инструкция о порядке создания делимитационной карты государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения»;

• «Инструкция о порядке оформления и издания документов делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

Стороны условились обратиться к своим правительствам для соответствующего утверждения данных инструкций.

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян отдельно обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отмечено, что транзит грузов в Республику Армения по территории Азербайджанской Республики успешно осуществляется и продолжается в настоящее время.

С удовлетворением отмечено, что Азербайджан осуществляет поставки нефтепродуктов в Армению, что является показателем формирования торгово-экономических связей между двумя странами.

Также с участием представителей деловых кругов сторон состоялось обсуждение вопросов развития торгово-экономического сотрудничества, взаимных поставок товаров и услуг, а также транзитных перевозок.

Особо подчеркнуто, что достигнутые результаты стали возможны благодаря политической воле Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

По результатам встречи комиссий был подписан соответствующий Протокол.

Стороны договорились определить дату следующей встречи комиссий в Азербайджанской Республике в рабочем порядке.