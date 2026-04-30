Цены на нефть резко выросли на фоне сообщений о возможных действиях США в отношении Ирана

БАКУ/Trend/ - Цены на нефть в четверг утром в Азии продемонстрировали резкий рост после сообщений о том, что военные США готовятся представить президенту Дональду Трампу новые сценарии возможных действий в рамках конфликта с Ираном, передает Trend.

По данным рынка, стоимость эталонной нефти Brent выросла почти на 7%, превысив отметку $126 за баррель, что стало максимальным уровнем с момента начала войны в Украине в 2022 году.

Рост цен наблюдается на фоне усиления геополитической напряженности и опасений по поводу дальнейшей эскалации конфликта. Дополнительным фактором давления на рынок стало фактическое закрытие ключевого судоходного маршрута — Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI), торгуемая в США, также подорожала — примерно на 2,3%, достигнув уровня около $109 за баррель.

При этом июньский фьючерсный контракт на Brent, срок действия которого истекает в четверг, демонстрировал волатильность. Более активно торгуемый июльский контракт вырос примерно на 2% и в утренние часы азиатской сессии находился на уровне около $113 за баррель.

Аналитики отмечают, что рост цен на нефть усилился в течение недели на фоне сообщений о застопорившихся мирных переговорах и сохраняющейся нестабильности в регионе.