В Баку прошел вечер, посвященный юбилею народной артистки Флоры Керимовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся сольный концерт певца и пианиста Джалала Самедова под названием "Хочу стать песней", посвящённый 85-летнему юбилею легенды нашей эстрады, народной артистки Флоры Керимовой, сообщает Trend Life.

Творчество Флоры Керимовой - это целая эпоха. Её уникальный голос, высокая культура исполнения и глубокое, эмоциональное прочтение песен продолжают вдохновлять молодых артистов и сегодня, что и доказал этот вечер.

Программа состояла из знаковых песен из репертуара певицы, но Джалалу удалось придать им личное звучание. Было очень уютно, очень искренне. Весь вечер в зале ощущалась тёплая атмосфера. Каждый номер воспринимался не просто как выступление, а как искренняя история, рассказанная со сцены. Это был тот редкий случай, когда музыка звучит в унисон с настроением каждого гостя. Границы между сценой и залом стерлись, и зрители, долго не отпускавшие артиста аплодисментами, унесли в сердце частичку той самой светлой радости, которую всегда дарит своим слушателям Флора Керимова.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

