На границе Азербайджана с Ираном построят таможенный пункт "Агбенд"

БАКУ/Trend/ - В ближайшее время на границе Азербайджана с Ираном будет построен таможенный пропускной пункт «Агбенд».

По информации Trend, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при представлении законопроекта о внесении изменений в Таможенный кодекс.

"Ведутся интенсивные строительные работы, которые будут завершены в ближайшее время. Также будет создана возможность для перехода пешеходов", - отметил председатель комитета.

Напомним, что 21 сентября 2022 года на территории Восточно-Зангезурского экономического района на государственной границе с Ираном состоялась церемония закладки фундамента автомобильного моста Агбенд. Мост длиной 216 метров и шириной 24,5 метра спроектирован для соединения автомобильной дороги Горадиз – Джебраил – Зангилан – Агбенд протяженностью 112 километров с сетью автомобильных дорог Исламской Республики Иран через реку Араз. На мосту предусмотрены по 2 полосы для движения транспортных средств в каждом направлении и одна пешеходная полоса.

Также здесь планируется строительство пропускного пункта через государственную границу, который сможет принимать не менее 1000 единиц грузового транспорта (экспортных, импортных и транзитных товаров) в день, включая 500 въездов и 500 выездов на территории обеих стран.