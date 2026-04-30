Глава МИД Казахстана отметил важность предстоящего госвизита Путина в страну

АСТАНА /Trend/ - Предстоящий государственный визит Владимира Путина в Казахстан - важнейший этап двустороннего взаимодействия.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил глава министерства иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, который находится с официальным визитом в Астане.

"Предстоящий государственный визит Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Казахстан мы рассматриваем как важнейший этап двустороннего взаимодействия в текущем году. Рассчитываем, что он позволит укрепить политический диалог и вывести практическое сотрудничество на новый уровень", - сказал Е.Кошербаев.

Министр отметил, что Россия неизменно является одним из ведущих торговых партнеров Казахстана. По итогам прошлого года объем взаимной торговли превысил 27 миллиардов долларов. Реализуется значительный пул совместных проектов, что подтверждает высокий уровень экономической взаимосвязанности двух стран.

"В ходе нынешних переговоров мы еще раз подробно рассмотрели перспективы сотрудничества по приоритетным направлениям, включая энергетику, транспорт, логистику, промышленность, цифровизацию, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Подтверждена готовность к дальнейшей тесной координации действий в рамках ключевых международных и региональных организаций", - подчеркнул он.

Е.Кошербаев сообщил, что по итогам переговоров был подписан План мероприятий по сотрудничеству между МИД Республики Казахстан и МИД Российской Федерации на 2027-2028 годы.