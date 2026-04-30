Объем производства электроэнергии на иранской ТЭС "Рей" увеличился

БАКУ /Trend/ - В первый месяц текущего иранского года (21 марта – 20 апреля 2026 года) производство электроэнергии на тепловой электростанции Рей (провинция Тегеран, Иран) увеличилось на 62 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 20 апреля 2025 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил СМИ руководитель ТЭС Али Гиясипур.

По его словам, в первый месяц около двухсот шестидесяти восьми миллионов киловатт-часов электроэнергии было передано в энергосистему страны.

Гиясипур добавил, что рост производства электроэнергии на ТЭС Рей был достигнут благодаря реализации ряда планов и проверке готовности энергоблоков в новом году. Данные о функционировании энергоблоков на тепловой электростанции Рей постоянно анализируются.

Отметим, что на тепловой электростанции Рей в Иране имеется в общей сложности 29 газовых турбин, а установленная мощность станции составляет 979,4 мегаватта. В настоящее время 21 газовая турбина находится в эксплуатации и может вырабатывать 754 мегаватта электроэнергии.