В Азербайджане вносятся изменения в правила проверки при таможенном контроле

БАКУ /Trend/ - Вносятся изменения в правила первичного досмотра лиц с использованием вспомогательных средств на таможне.

По данным Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Таможенный кодекс, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, с использованием вспомогательных средств будет осуществляться первичный досмотр лиц и принадлежащего им багажа. Должностные лица таможенных органов имеют право проводить первичный досмотр лиц, находящихся в транспортном средстве, и их багажа.

Первичный досмотр будет проводиться с помощью служебных собак, рентгеновского оборудования, механических, электрических, электронных устройств и других средств.