Выход ОАЭ из ОПЕК повлияет на динамику поставок нефти начиная с 2027 года — Wood Mackenzie

БАКУ/Trend/ - Выход Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК и ОПЕК+, как ожидается, окажет влияние на динамику поставок нефти начиная с 2027 года, сообщает Trend со ссылкой на международную исследовательскую и консалтинговую компанию Wood Mackenzie.

28 апреля ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Министерство энергетики и инфраструктуры страны заявило, что решение принято после пересмотра производственной политики и перспектив добычных мощностей и соответствует стратегии ускорения внутренних инвестиций в энергетику. При этом в ОАЭ подчеркнули, что страна будет оставаться ответственным участником рынка и ее будущая политика будет ориентироваться на стабильность рынка.

"Выход ОАЭ из ОПЕК — это значимое событие и, безусловно, крупнейший раскол в организации с момента её основания в 1960 году. ОАЭ, являющиеся членом с 1967 года, стали вторым по величине производителем ОПЕК по добычным мощностям благодаря развитию своих значительных ресурсов", — говорится в отчёте Wood Mackenzie.

Аналитики отмечают, что ОАЭ находятся в уникальном экономическом положении, позволяющем им выйти из организации.

"У страны значительно более высокая доля неиспользуемых производственных мощностей по сравнению с другими участниками, которые она могла бы задействовать при отсутствии текущих ограничений. Кроме того, ОАЭ имеют существенно более низкую безубыточную цену на нефть, чем большинство других стран, что делает экономику более устойчивой к периоду низких цен", - отмечается в отчёте.

Эксперты также подчёркивают, что решение принято в условиях ограниченных краткосрочных возможностей роста добычи из-за продолжающегося закрытия Ормузского пролива, что сдерживает немедленное влияние на глобальное предложение. Около 2 млн баррелей в сутки морской добычи в настоящее время остановлено, что ограничивает потенциал увеличения поставок в 2026 году независимо от политики. Даже после возобновления транзита через пролив восстановление производства до докризисного уровня может занять до шести месяцев. В результате выход ОАЭ, по оценке аналитиков, в большей степени повлияет на рынок начиная с 2027 года.

"Страна планирует инвестировать 145 млрд долларов в развитие нефтяного upstream-сектора до 2030 года. Цель — поддержание добычи и увеличение мощностей с уровня менее 4 млн баррелей в сутки в 2020 году до 5 млн баррелей к 2027 году. К 2024 году мощности уже достигли 4,85 млн баррелей в сутки. Однако квоты ОПЕК+ ограничивали фактическую добычу значительно ниже этого уровня, что вызывало растущее недовольство ОАЭ. В 2021 году переговоры в рамках ОПЕК+ зашли в тупик из-за требований ОАЭ пересмотреть базовый уровень. В итоге компромисс о повышении базовой линии с 3,17 до 3,5 млн баррелей в сутки с мая 2022 года лишь частично отразил рост мощностей.

ОАЭ обладают потенциалом занять растущую долю мирового спроса на нефть в 2027 году и далее, что ставит под сомнение текущую политику ОПЕК по постепенному снятию добровольных ограничений и повышает риск избыточного предложения, способного оказать давление на цены. В случае усиления конкуренции между ОАЭ и ОПЕК за долю рынка среднесрочные цены на нефть могут существенно снизиться", - отмечают аналитики Wood Mackenzie.