С датской компанией обсуждена локализация производства ветровых турбин в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С датской компанией «Vestas Wind Systems A/S» обсуждена локализация производства ветровых турбин.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в «X» написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Состоялась встреча в формате видеоконференции со старшим вице-президентом датской компании "Vestas Wind Systems A/S" по маркетингу, коммуникациям, устойчивому развитию и связям с общественностью Мортеном Дирхольмом. В ходе встречи мы обсудили возможности сотрудничества по превращению Азербайджана в региональный центр экспорта "зеленой" энергии. Были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов, экспорта ветровой энергии в рамках проекта "Зеленый" энергетический коридор" и локализации компанией производства ветровых турбин", — отмечается в публикации.