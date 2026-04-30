Азербайджанская нефть подорожала

Энергетика Материалы 30 апреля 2026 09:33 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подорожала

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 6,43 доллара США, или 5,5% и составила 122,32 доллара США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 6,33 доллара США или 5,6%, и составила 119,02 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 6,27 доллара США или 6,8% по сравнению с предыдущим показателем и составила 98,32 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 6,52 доллара США или 5,6% по сравнению с предыдущим показателем и составила 122,94 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

