Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 апреля

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 30 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9824 маната, 1 турецкая лира - 0,0376 маната, а 100 российских рублей - 2,2701 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9824
|AUD
|1,21
|BYN
|0,5824
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1144
|CZK
|0,0812
|CNY
|0,2485
|DKK
|0,2653
|GEL
|0,6327
|HKD
|0,217
|INR
|0,0178
|GBP
|2,2886
|SEK
|0,1821
|CHF
|2,1466
|ILS
|0,5662
|CAD
|1,2422
|KWD
|5,5212
|KZT
|0,367
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5407
|MDL
|0,0986
|NOK
|0,1823
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6071
|PLN
|0,4652
|RON
|0,3885
|RUB
|2,2701
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3264
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,329
|TRY
|0,0376
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0386
|JPY
|1,059
|NZD
|0,9907