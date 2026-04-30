Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 апреля

Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 30 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9824 маната, 1 турецкая лира - 0,0376 маната, а 100 российских рублей - 2,2701 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9824
AUD 1,21
BYN 0,5824
AED 0,4628
KRW 0,1144
CZK 0,0812
CNY 0,2485
DKK 0,2653
GEL 0,6327
HKD 0,217
INR 0,0178
GBP 2,2886
SEK 0,1821
CHF 2,1466
ILS 0,5662
CAD 1,2422
KWD 5,5212
KZT 0,367
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5407
MDL 0,0986
NOK 0,1823
UZS 0,0142
PKR 0,6071
PLN 0,4652
RON 0,3885
RUB 2,2701
RSD 0,0169
SGD 1,3264
SAR 0,4533
xdr 2,329
TRY 0,0376
TMT 0,4857
UAH 0,0386
JPY 1,059
NZD 0,9907
