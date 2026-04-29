Операционная компания опубликовала информацию об общественном транспорте для участников WUF13

БАКУ /Trend/ - Опубликована информация об общественном транспорте для участников WUF13.

Как сообщает Trend со ссылкой на информацию Операционной компании WUF13, передвижение по городу Баку удобно организовано с помощью метро, автобусов, железной дороги, экспресс-маршрута в аэропорт, услуг такси и средств микромобильности.

Для оплаты в метро и автобусах используется «BakıKart», а для поездок на железной дороге — «ADY kart». Оплата также может осуществляться с помощью мобильных приложений, QR-билета и бесконтактных платежей NFC.

Ближайшая к месту проведения WUF13 станция метро — «Кёроглу». Метро работает ежедневно с 06:00 до 00:00, а поезда на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии — с 06:30 до 23:00. Экспресс-маршрут H1 в аэропорт обеспечивает круглосуточную транспортную связь между аэропортом и центром города и проходит через транспортный пересадочный центр «Кёроглу».

Для более удобного планирования поездок по городу можно использовать мобильные приложения «BakıKart», «ADY» и AYNA «MaaS». Приложения предоставляют информацию о выборе маршрутов, ближайших остановках, пополнении баланса.

Также существует услуга «Доступное метро» для людей с инвалидностью. Кроме того, в городе Баку работают такси-сервисы, а также функционируют около 50 км вело- и скутерных полос, предоставляющих дополнительные возможности передвижения для участников.