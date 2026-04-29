В преддверии WUF13 в общественном транспорте стала возможной оплата проезда иностранными банковскими картами

БАКУ /Trend/ - В метро и автобусах стала возможной оплата проезда иностранными банковскими картами.

Об этом Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) и ЗАО «Бакинский метрополитен».

Данное нововведение является одной из мер, реализованных в преддверии Всемирного форума городов (WUF13), который пройдет в Баку в мае. Оно создает дополнительные преимущества, в частности для иностранных граждан, туристов, посещающих город. Таким образом, теперь они могут пользоваться автобусами и метро с помощью своих банковских карт. Ранее оплата была возможна только местными банковскими картами с поддержкой NFC.

Отметим, что внедрение платежной системы NFC началось с прошлого года. Это не только создает условия для удобной оплаты проезда пассажирами, но и позволяет повысить качество обслуживания.

Напомним, что в настоящее время платежная система NFC используется в городах Баку и Гянджа, а также на маршрутах Баку — Сумгайыт.

Это нововведение в общественном транспорте стало возможным благодаря сотрудничеству компании «K-Group» (BakıKart) и банков.