Азербайджан отмечает 27-летие Сил специального назначения

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 27 лет со дня создания Сил специального назначения Азербайджана.

Как сообщает Trend, Силы специального назначения были созданы 30 апреля 1999 года. В формировании Сил приняли участие офицеры и прапорщики, участвовавшие в I Карабахской войне.

Особую роль в формировании спецназа Азербайджана сыграли Силы специального назначения Вооруженных сил Турции. Кроме того, азербайджанские спецназовцы проходили обучение на курсах, проводимых в учебных центрах различных стран, и неоднократно добивались высоких результатов на соревнованиях в США, Турции и Пакистане.

Подразделения сил специального назначения принимали активное участие в боях, шедших в апреле 2016 года, в ходе которых было уничтожено большое количество живой силы и военной техники противника.

В начавшейся 27 сентября 2020 года Отечественной войне военнослужащие Сил специального назначения также проявили большое мужество. Они внесли большой вклад в освобождение азербайджанских земель от вражеской оккупации, а легендарная операция спецназовцев по восхождению на скалы и освобождению города Шуша от оккупации вошла в мировую военную историю.

В арсенале Сил специального назначения Азербайджана - современное оружие, боевые средства и техника производства ведущих компаний мировой оборонной промышленности.