Между Азербайджаном и Туркменистаном состоялось обсуждение вопросов транспорта и телекоммуникаций (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыр Аннаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмета Гезалова.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Туркменистане.

Стороны отметили значимость политического диалога на высоком уровне и взаимных визитов между Азербайджаном и Туркменистаном для развитиядвусторонних отношений, подчеркнув, что благодаря политической воле лидеров двух стран сотрудничество вышло на стратегический уровень.

На встрече обсуждалась текущая ситуация и перспективы сотрудничества между нашими странами в области транспорта, транзита, логистики, цифрового развития и телекоммуникаций.

Было отмечено, что выгодное географическое положение двух стран и растущий транзитный потенциал в регионе создают важные возможности для расширения транспортных коридоров.

Также в рамках деятельности Совместной межправительственной комиссии были рассмотрены новые возможности в направлении цифрового развития, совершенствования телекоммуникационной инфраструктуры, укрепления транспортно-логистических и транзитных связей. Кроме того, была выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении стратегического партнёрства и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, особенно в контексте практического сотрудничества в указанных областях.