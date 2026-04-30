Представители Госдепартамента США посетят Грузию

БАКУ/Trend/ - Представители Государственного департамента США совершат визит в Грузию в мае.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в эфире местного телеканала.

По словам министра, в отношениях между Тбилиси и Вашингтоном уже наблюдаются конкретные шаги, включая серию консультаций и встреч.

«В мае состоится визит представителей Госдепартамента США в Грузию. Встречи запланированы не только со мной, но и с различными представителями правительства Грузии. Мы уже видим конкретные шаги со стороны США. Прошёл ряд консультаций, включая телефонный разговор с премьер-министром, а также визиты в Вашингтон и в Тбилиси», - отметила она.

По словам главы МИД Грузии, в мае мы ожидаются дальнейшие шаги и продолжения консультаций.

«Это можно в определённой степени считать начальным этапом консультаций, первыми такими встречами, проводимыми при администрации Трампа с участием Госдепартамента. Во многом, конечно, всё зависит от того, как будут развиваться события и каковы будут результаты этих консультаций. На данном этапе мы оцениваем контакты и встречи с американской стороной положительно и как продуктивные, поскольку именно в результате этих усилий были организованы уже запланированные визиты», - сказала Бочоришвили.