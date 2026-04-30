Продолжается процесс разработки совместного с Ираком нефтяного месторождения Ирана

БАКУ /Trend/ - Процесс разработки совместного с Ираком нефтяного месторождения Ирана Азадеган (в Ираке — Маджнун) продолжается.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Иранской компании по нефтяному инжинирингу и развитию Насрулла Зареи в интервью СМИ.

По его словам, в настоящее время компания-подрядчик, разрабатывающая месторождение, предпринимает шаги в соответствии с поручениями министерства нефти Ирана и Национальной иранской нефтяной компании.

Зареи сообщил, что в рамках этого проекта планируется привлечь инвестиции на сумму около десяти миллиардов долларов.

Представитель компании отметил, что цель заключается в обеспечении дополнительной добычи сырой нефти на месторождении Азадеган в объеме 345 тысяч баррелей в сутки в течение восьми лет. В результате добыча сырой нефти на месторождении Азадеган возрастет с 205 тысяч баррелей до 550 тысяч баррелей в сутки.

Месторождение Азадеган, расположенное на территории площадью 1,5 тысячи квадратных километров в Иране, содержит около тридцати двух миллиардов баррелей сырой нефти. Нефтяное месторождение Азадеган на иранской стороне разделено на южную и северную части. Пятого июля 2022 года с целью увеличения добычи на месторождении было подписано соглашение между Национальной иранской нефтяной компанией, государственными и частными банками, а также буровыми компаниями.

Стоимость подписанного соглашения составила семь миллиардов долларов. Планируется довести добычу до 570 тысяч баррелей в сутки. На месторождении предполагается пробурить около 420 скважин.