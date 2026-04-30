ДУШАНБЕ /Trend/ - Обсуждены перспективы экономического сотрудничества Таджикистана со штатом Юта.

Обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Санои Бойзода с бизнес-делегацией штата Юта Соединенных Штатов Америки, сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Таджикистана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах расширения торгово-экономических связей между странами, уделив особое внимание сотрудничеству с штатом Юта.

Также была подчеркнута необходимость активизации деловых миссий для реализации инвестиционных проектов.

Кроме того между сторонами были обсуждены вопросы, связанные с привлечением прямых инвестиций, разработкой и реализацией совместных проектов, а также развитием приоритетных отраслей экономики.

Отметим, что в последние годы Таджикистан и США постепенно расширяют двустороннее сотрудничество, уделяя все больше внимания торговле, инвестициям, энергетике, образованию и региональной взаимосвязи.

Экономическое взаимодействие стало одной из ключевых областей диалога, поскольку Душанбе стремится привлечь иностранные инвестиции и современные технологии для поддержки индустриализации и развития инфраструктуры.