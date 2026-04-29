В Бразилии прошел "День культуры Азербайджана" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В бразильском Лаго-Сул прошел "День культуры Азербайджана". Как сообщили Trend Life в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, мероприятие было организовано президентом Бразильской ассоциации журналистов по международным отношениям, журналистом Фабианой Джейхан и прошло при поддержке Комитета.

Главной целью праздника стало желание представить богатое культурное наследие Азербайджана, которое притягивает все больше внимания во всем мире. В эти дни Лаго-Сул наполнился чарующей атмосферой Востока: жители и гости города смогли открыть для себя Азербайджан через его неповторимую музыку, грациозные и зажигательные танцы, колоритные и изысканные национальные костюмы. Представленные уникальные произведения народного творчества рассказали гостям о глубоких корнях и бережно хранимых традициях нашей страны.

В центре внимания посетителей были стенды с национальной кухней. Местных гурманов, знающих толк в гастрономии, манили ароматы изысканных блюд, искусно приготовленных шеф-поваром Халилом Джейханом. Азербайджанские яства стали настоящим открытием для бразильской публики, подарив ей возможность прочувствовать неповторимый вкус кавказского гостеприимства.

Трудно было остаться равнодушным и к художественной части программы. Музыка Азербайджана наполнила пространство живыми эмоциями, подарив каждому ощущение причастности к чему-то удивительному. Выступления азербайджанских музыкантов, проживающих в Нью-Йорке, покорили бразильскую публику.

Наше наследие продолжает покорять сердца, открывая новые возможности для дружбы между народами. Праздник, получивший широкий отклик в бразильских СМИ, еще раз показал, что когда встречаются две яркие культуры, они способны сократить любые расстояния между континентами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!