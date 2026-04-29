Потомки гуннов Аттилы - в Баку представили шоу на стыке культур и эпох (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Баку в тот вечер вновь подтвердил свою роль точки пересечения культур и эпох – в этот раз известная венгерская группа Magyar Rhapsody Projekt представила яркую концертную программу на сцене Международного центра мугама, сообщает Trend Life.

Выступление прошло в рамках проекта "Наследие наших предков" и обрело особое символическое звучание: в музыкальном повествовании оживала историческая память венгерского народа, которого в культурной традиции нередко называют "потомками гуннов Аттилы". Эта идея органично перекликалась с концепцией концерта, где музыка становилась мостом между древностью и современностью.

Зрители отправились в своеобразное путешествие во времени: звучание редких венгерских инструментов переплеталось с мотивами Востока и Балкан. Уникальная инструментальная палитра создавала атмосферу гармонии между духом и сознанием, отражая наследие кочевых культур Евразии.

В программе прозвучали произведения, вобравшие элементы турецкой, казахской, венгерской музыкальных традиций. Каждое исполнение отличалось аутентичностью и мощной энергетикой, вызывая живой отклик у публики.

Коллектив под руководством Баршони Балинта, обладателя ряда престижных музыкальных наград, уже более 12 лет активно выступает на международной сцене. В состав группы входят Мате Вендл (ударные), Норберт Элек (фортепиано и зурна), Ласло Мате (бас-гитара и скрипка) и Аттила Ригер (кобоз и гитара). За годы творчества музыканты выпустили два альбома, 18 клипов и провели множество концертов, став заметным явлением в мире этнической музыки.

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!