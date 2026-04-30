В нефтегазовый сектор Грузии вошёл новый инвестор

БАКУ/Trend/ - Новый международный инвестор — компания Aspect Georgia LLC — вошёл в сектор разведки и добычи нефти и газа Грузии, направив 70 млн долларов США на планирование и реализацию геологоразведочных и добычных работ, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

По данным ведомства, компания стала частью консорциума инвесторов, работающих по лицензии на участке XIQ в восточной Грузии.

Aspect Georgia LLC приобретёт долю в совместном проекте, который реализуется тремя подрядными компаниями — Georgia Oil and Gas Limited, JSC Georgian Oil and Gas Corporation и GOG SLADS Limited.

Компания Aspect Georgia LLC зарегистрирована в штате Колорадо (США) и является аффилированной структурой американской нефтегазовой группы Aspect Holding LLC. Компания обладает многолетним опытом в сфере разведки и добычи нефти и газа, включая работу на геологически сложных месторождениях. Она ведёт деятельность в США, Центральной Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.