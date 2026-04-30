Нацбанк Казахстана расширит перечень валют для установления официального курса тенге

АСТАНА/Trend/- Национальный Банк Казахстана планирует расширить перечень иностранных валют, к которым устанавливается официальный курс национальной валюты, передает Trend со ссылкой на регулятор.

Банк готовит проект постановления Правления Национального Банка РК о внесении изменений в Правила установления официального курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам.

Предусматривается расширение перечня с 39 до 48 валют. Проектом постановления предлагается включить в перечень девять новых национальных валют следующих стран: Вьетнам, Египет, Израиль, Индонезия, Катар, Монголия, Оман, Пакистан и Румыния.

НБК сообщает, что расширение перечня основано на анализе торгового оборота за последние пять лет, данных по объемам и валютам платежей, а также с учетом истории запросов на официальные курсы от физических и юридических лиц.