Узбекистан демонстрирует уверенный экономический рост в первом квартале 2026 г.

ТАШКЕНТ/ Trend/ - В январе-марте 2026 года валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана достиг 447,9 триллиона сумов (37,1 миллиарда долларов).

Как сообщили Trend в Агентстве статистики Узбекистана, этот показатель в реальном выражении увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, что свидетельствует о продолжающемся экономическом росте и устойчивой внутренней активности.

При этом Узбекистан сохраняет стабильный рост ВВП в первом квартале на протяжении последних пяти лет. В январе-марте 2025 года объем ВВП составил 372,8 триллиона сумов (30,9 миллиарда долларов), после 276,9 триллиона сумов (22,9 миллиарда долларов) за аналогичный период 2024 года. Ранее этот показатель составлял 228,9 триллиона сумов (19 миллиардов долларов) в 2023 году и 186,7 триллиона сумов (15,5 миллиарда долларов) в 2022 году.

Последние данные подчеркивают устойчивую положительную динамику экономики Узбекистана: с 2022 года объем ВВП за первый квартал увеличился более чем в два раза.