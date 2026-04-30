Расим Мусабеков о скандале вокруг Окампо: европейские структуры обязаны на это отреагировать

БАКУ/Trend/ - Европейские структуры должны сказать свое веское слово касательно скандала вокруг бывшего прокурора Международного уголовного суда и активного армянского лоббиста Луиса Морено Окомпо.

Как сообщает в четверг Trend, об этом депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Расим Мусабеков написал в соцсети, комментируя скандальные записи разговоров Окомпо.

«То, что армянские лоббистские организации превратили свою деятельность в грязный бизнес известно давно.Бывший прокурор Международного уголовного суда Окомпо и его сыночек цинично скупают евродепутатов, еврочиновников и продвигают те или иные в сущности неспособные нанести Азербайджану реальный ущерб резолюции и заявления - факт. Но коль эта деятельность приносит конкретные дивиденды этим грязным субъектам, без вмешательства бельгийских правоохранителей, пресечь ее не удастся. От наскоков Окомпо и подобных ему лиц можно брезгливо отмахнуться. Ведь очевидно, что целью организуемых ими кампаний сегодня является удаление Никола Пашиняна и партии "Гражданский договор" от власти и вот тут уже свое веское слово должны сказать европейские структуры, которые как будто объявляют о своей поддержке проевропейских сил в Армении», - добавил он.

Отметим, что сегодня опубликованы записи разговоров Луиса Окампо с собственным сыном, где он заявляет, что в его команде работает человек, ранее являвшийся юридическим советником экс-главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. По словам Окампо, через этого сотрудника он намерен влиять на голосования в Европейском парламенте, оказывать давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и корректировать европейскую политику в нужном направлении.

Кроме того, Окампо обозначает более широкую стратегию: через Европейский суд добиться расторжения энергетического контракта ЕС с Азербайджаном, используя в качестве рычага обвинения в нарушении прав человека, и координировать действия с армянским лобби в США.

В разговоре с неустановленным собеседником сын Окампо Томас говорит о необходимости добиться отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.