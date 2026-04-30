Увеличился объем внешнеторгового оборота Казахстана

АСТАНА/ Trend/ - В структуре экспорта Казахстана наибольшую долю занимают сырая нефть и нефтепродукты — 48%.

Как сообщили Trend в Бюро национальной статистики Казахстана, среди других ключевых экспортных товаров — рафинированная медь и медные сплавы (8%), медные руды и концентраты (4,3%), ферросплавы (3,6%), а также пшеница и меслин (3,1%).

В структуре импорта основными категориями стали нефтяные газы и другие газообразные углеводороды (3,8%), электрогенераторные установки (3,5%), легковые автомобили и другие моторные транспортные средства (3,1%), телефонные аппараты (2,9%), а также кузова транспортных средств, включая кабины (2,7%).

Среди торговых партнеров основными направлениями экспорта Казахстана являются Италия (18,1%) и Китай (15,6%), за ними следуют Россия (8,2%), Нидерланды (7,7%), Турция (7,6%) и Франция (6,9%).

В импорте доминируют Китай (31,4%) и Россия (31,3%), при этом значительную роль также играют Германия (4,4%), США (4,1%), Южная Корея (2,9%) и Турция (2,2%).

В январе-феврале 2026 года внешнеторговый оборот Казахстана достиг 21,7 миллиарда долларов, что на 11,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт составил 12 миллиардов долларов, увеличившись на 11,3%, а импорт вырос на 11,4% — до 9,6 миллиарда долларов.