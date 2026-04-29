Азербайджан и Колумбия провели политические консультации (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 29 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Колумбии Хуаной Кастро Сантамарией.

Как сообщили Trend в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Колумбией.

Стороны провели обмен мнениями о расширении политического диалога, развитии торгово-экономических связей, а также о сотрудничестве в ряде сфер, представляющих взаимный интерес, включая туризм, либерализацию визового режима, образование, культуру, гуманитарное сотрудничество, студенческие обмены, межпарламентские связи и другие направления. С удовлетворением отмечался растущий интерес к испанскому языку в нашей стране, участие граждан в организуемых в этой области программах.

Высоко оценивалась роль Азербайджана, как принимающей стороны COP29, его председательство на ряде международных платформ, лидерство в регионе.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках многосторонних платформ, включая укрепление взаимной поддержки в международных организациях.

С учетом того, что обе страны страдают от мин, подчеркивалась важность сотрудничества в сфере разминирования.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день состоялся очередной раунд политических консультаций между Азербайджаном и Колумбией. Азербайджанскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а колумбийскую - заместитель министра иностранных дел Хуана Кастро Сантамария.