Малая Морская улица в Баку - путешествие сквозь музыку и эмоции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Для ценителей современного академического искусства в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева был представлен четвёртый вечер из музыкального цикла "Малая Морская улица", сообщает Trend Life.

В начале с приветственным словом выступила музыковед Сара Тимурова, задав вдохновляющий тон вечеру.

Под руководством дирижёра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева, в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева была представлена программа из произведений современных азербайджанских композиторов. Музыкальное путешествие открыло произведение Аяза Гамбарли "Memorial" для скрипки с оркестром, посвящённое памяти легендарного композитора, народного артиста Арифа Меликова. Солистом выступил виртуозный скрипач Умид Мустафазаде.

Затем прозвучало атмосферное сочинение Саида Гани "Ulduz beşiyi" для струнных и ударных инструментов. В этом произведении ярко проявили себя солисты Юсиф Ализаде, Сяма Ганбиева и Расул Зульфугарлы, представив по-настоящему завораживающее исполнение.

Концерт продолжился тонкой и лиричной композицией Тюркера Гасымзаде "İki nəğmə" на стихи Адиля Мирсеида, написанной для голоса, гитары и струнных. Исполнение заслуженной артистки Фариды Мамедовой (сопрано) и Рауля Гусейнова (гитара) покорило публику искренностью и глубиной.

Финальным аккордом вечера стало масштабное произведение Тахира Ибишова "Концерт для фортепиано с оркестром". Солист, пианист Атабала Манафзаде продемонстрировал во время исполнения высокий уровень мастерства и эмоциональную выразительность.

На протяжении всего концерта Сара Тимурова сопровождала выступления содержательными комментариями, помогая слушателям глубже понять замысел и особенности каждого произведения.

Вечер стал ярким примером синтеза профессионализма, вдохновения и современного музыкального мышления, и прошел с аншлагом, оставив яркие впечатления у слушателей.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

