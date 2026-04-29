В азербайджанской армии повышается профессионализм специалистов по кибербезопасности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии со Стратегией информационной безопасности и кибербезопасности Азербайджанской Республики на 2023-2027 годы, утверждённой соответствующим распоряжением Президента Азербайджана, усиление подготовки кадров в сфере информационной безопасности и кибербезопасности, а также обеспечение специализированных структурных подразделений квалифицированными специалистами определены в качестве одного из приоритетных направлений.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

В рамках последовательных мероприятий, реализуемых в этом направлении, при совместной организации министерства обороны Азербайджанской Республики и министерства цифрового развития и транспорта для специалистов азербайджанской армии в области кибербезопасности был проведён учебный курс «Управление, риск-менеджмент и соответствие (GRC – Governance, Risk, Compliance)».

Курс был организован в рамках проекта «CyberCollab» Азербайджанского центра кибербезопасности, действующего при Агентстве инноваций и цифрового развития. Его основная цель — повышение знаний и навыков участников в области управления, риск-менеджмента и соответствия, а также содействие применению подходов, соответствующих международной практике. В рамках учебной программы участникам была представлена подробная информация об основных принципах направления GRC, методологиях оценки рисков, обеспечении соответствия нормативным требованиям, а также о механизмах эффективного управления киберрисками на организационном уровне.

В ходе курса, проведённого в интерактивном формате, наряду с теоретическими знаниями, особое внимание было уделено развитию профессиональных навыков участников на основе сценариев, соответствующих реальной рабочей среде.