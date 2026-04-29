Обсуждено развитие партнерства в энергосфере между Азербайджаном и ОАЭ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял делегацию во главе с государственным министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Саидом бин Мубараком Аль-Хаджири.

Об этом Trend сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

На встрече, прошедшей в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сферах нефти и газа, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, региональных энергетических коридоров и логистики. Особо была подчеркнута важная роль совместных проектов в энергетическом секторе, а также деятельности комитета по сотрудничеству в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между странами и его подкомитета по энергетике в развитии двустороннего взаимодействия.

На встрече была дана оценка реализации совместных проектов с участием энергетических компаний обеих стран, в качестве успешного примера сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики была отмечена солнечная электростанция мощностью 230 МВт. Было заявлено о продолжении работ с компанией «Masdar» по реализации проектов солнечной и ветровой энергетики мощностью 1000 МВт.

Также обсуждалась инициатива создания энергокоридора между Азербайджаном и Европейским союзом через Черное море на основе модели Южного газового коридора. Было отмечено, что данный проект сыграет важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы и в вопросе энергетического перехода. Кроме того, была представлена информация о совместном предприятии по электроэнергетическому интерконнектору между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Сообщалось, что проект в настоящее время находится на стадии технико-экономического обоснования и финансируется Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Были рассмотрены возможности сотрудничества с ОАЭ в направлениях регионального энергоснабжения и логистики.

Наряду с этим, в центре внимания были также вопросы расширения сотрудничества в сфере энергоэффективности. В этом контексте была достигнута договоренность об обмене передовым опытом Объединенных Арабских Эмиратов по модели ESCO и развитии сотрудничества по новым направлениям в данной области.