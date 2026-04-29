Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Мексикой в сфере туризма (ФОТО)

БАКУ /Trend/ — В ходе встречи, состоявшейся на полях Tianguis Turístico México 2026 в Акапулько, обсуждены перспективы расширения двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой в сфере туризма.

Как сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, азербайджанскую делегацию на встрече возглавил исполнительный директор Туристического бюро и советник председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана по вопросам туризма Флориан Зенгстшмид.

Мексиканскую сторону представлял руководитель подразделения по инновациям, устойчивому развитию и профессионализации в туризме министерства туризма Мексики Мигель Агуиньига Родригес.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о стратегиях сотрудничества в туристической сфере и обсудили возможности укрепления двустороннего взаимодействия в этом направлении.

Переговоры прошли в рамках 50-й выставки Tianguis Turístico México — крупнейшей ежегодной туристической B2B-ярмарки, проходящей в Акапулько (штат Герреро) с 27 по 30 апреля.