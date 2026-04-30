Cегодня через территорию Азербайджана в Армению будут отправлены зерно и удобрения

БАКУ /Trend/ - Сегодня через территорию Азербайджана транзитом в Армению будут отправлены зерно и удобрения.

Как сообщает Trend, груз отправится со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, существовавшие со времени оккупации, и отметил, что первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 тысячу 220 тонн автомобильного бензина марки АИ-95.

9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2 тысячи 698 тонн груза (48 вагонов), в том числе 1 тысяча 742 тонны бензина марки АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

11 января в эту страну был отправлен поезд из 18 вагонов, загруженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92.

25 февраля из Азербайджана в Армению было отправлено 4 тысячи 500 тонн дизельного топлива, 5 марта – 31 вагон с 1 тысячей 984 тоннами дизельного топлива, а также два вагона с 135 тоннами российских удобрений, 9 марта – грузовой поезд из 7 вагонов с российским зерном, 11 марта – зерно общим весом 1 тысяча 23 тонны (нетто – 770 тонн) в составе 11 вагонов.

24 марта были отправлены 4 вагона удобрений общим весом 271 тонна и один вагон гречневой крупы весом 68 тонн.

25 марта был отправлен груз в виде 5 вагонов пшеницы общим весом 350 тонн. 11 апреля было отправлено 15 вагонов (887 тонн) дизельного топлива. А 14 апреля из Азербайджана в Армению было экспортировано 22 вагона дизельного топлива. 21 апреля грузовой поезд, состоящий из 16 вагонов с общим объемом 974 тонны дизельного топлива, отправился из Азербайджана в Армению. 24 апреля через территорию Азербайджана из России в Армению транзитом была осуществлена очередная поставка — 350 тонн зерна.

