Подписан Меморандум о взаимопонимании между БФБ и Национальной клиринговой компанией Пакистана

БАКУ/Trend/ - Подписан Меморандум о взаимопонимании (MoU) между Бакинской фондовой биржей (БФБ) и Национальной клиринговой компанией Пакистана (NCCPL).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на БФБ.

Документ подписали председатель правления Бакинской фондовой биржи Руслан Халилов и главный исполнительный директор NCCPL Навид Кази.

"Основной целью меморандума является расширение сотрудничества в сфере операций центрального контрагента и связанной рыночной инфраструктуры, содействие обмену знаниями и опытом, а также укрепление технического потенциала.

В рамках данного сотрудничества стороны также рассмотрят возможности реализации совместных инициатив, направленных на развитие инфраструктуры рынков капитала.

Этот шаг имеет важное значение с точки зрения расширения международного партнерства и дальнейшего развития местных рынков капитала", - говорится в информации.