Вырос объем экспорта нефти из Азербайджана в Турцию в январе-марте

БАКУ /Trend/ - В январе-марте из Азербайджана в Турцию было экспортировано 56 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 25,9 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, этот показатель в стоимостном выражении на 13,9 миллиона долларов США или в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, а по объему - на 32 тысячи тонн или в 2,3 раза.

В январе-марте прошлого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 24 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 12 миллионов долларов США.

Отметим, что в январе-марте из Азербайджана было экспортировано 5,077 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 2,501 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 836 миллионов долларов США или на 25,1% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 934 тысячи тонн или на 15,5%.