Названа доля частного сектора в ненефтегазовых налоговых поступлениях Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Доля частного сектора в ненефтегазовых налоговых поступлениях в государственный бюджет составляет 76%, что подтверждает ключевую роль предпринимательства в национальной экономике.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев на мероприятии в Баку на тему "Развитие предпринимательства - сильная экономика".

"Несомненно, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана имеет историческое значение и для экономики. Освобожденные земли сегодня для предпринимателя – это не просто новое бизнес-пространство, это место возвращения, созидания и духовной привязанности. Созданные государством возможности – налоговые льготы, быстрое строительство инфраструктуры, безопасность и стратегия долгосрочного развития – еще больше усиливают этот интерес.

Согласно данным Государственного комитета статистики на 1 января 2026 года, в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах осуществляли деятельность более 5 тысяч субъектов микро-, малого, среднего и крупного предпринимательства. Этот показатель означает рост на 6 процентов по сравнению с 2024 годом. Также в Карабахский экономический район было выдано кредитов на сумму почти 526 миллионов манатов, и эти средства охватывают широкие направления деятельности – от перерабатывающего сектора до туризма. <...>

С уверенностью можно сказать, что в ближайшие годы освобожденные от оккупации территории станут самой динамичной частью азербайджанской экономики. В то же время можно сказать, что эффективное партнерство между государством и частным сектором качественно поднимается на следующий уровень. Как Национальная конфедерация организаций предпринимателей, мы всегда работаем в направлении защиты интересов наших предпринимателей, их информирования и обеспечением их прав. Мы оказываем активную поддержку экономическим реформам, вносим вклад в развитие диалога между государством и бизнесом.

В этом контексте мы высоко оцениваем деятельность "Рабочей группы по устранению препятствий и трудностей в предпринимательской деятельности и улучшению бизнес-среды" и входящих в нее подгрупп", – добавил М. Мусаев.