Парламент Грузии одобрил ликвидацию Фонда развития

БАКУ/Trend/ - Парламент Грузии поддержал ликвидацию Фонда развития Грузии, ранее известного как Партнёрский фонд, одобрив соответствующую законодательную инициативу в третьем чтении, сообщает в четверг Trend.

Законопроект был единогласно поддержан 85 депутатами на пленарном заседании.

Инициатива, внесённая правительством Грузии, предусматривает упразднение фонда и признание утратившим силу соответствующего закона. Власти заявляют, что данное решение является частью мер по оптимизации государственных структур.

При этом отмечается, что функции Фонда развития не будут ликвидированы — они будут переданы под управление агентства «Enterprise Georgia». Реформа направлена на объединение механизмов поддержки бизнеса в единую структуру и повышение эффективности управления ресурсами.

После принятия закона начнутся юридические процедуры по ликвидации фонда. Его активы и текущие проекты будут перераспределены между соответствующими государственными ведомствами.