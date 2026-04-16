Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 апреля

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0074 маната, 1 турецкая лира - 0,038 маната, а 100 российских рублей - 2,2372 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0074
AUD 1,222
BYN 0,5824
AED 0,4628
KRW 0,1155
CZK 0,0825
CNY 0,2493
DKK 0,2686
GEL 0,6314
HKD 0,2171
INR 0,0182
GBP 2,3078
SEK 0,186
CHF 2,1771
ILS 0,5678
CAD 1,2391
KWD 5,5052
KZT 0,3587
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5529
MDL 0,0994
NOK 0,1814
UZS 0,014
PKR 0,6079
PLN 0,4739
RON 0,3943
RUB 2,2372
RSD 0,0171
SGD 1,3387
SAR 0,4531
xdr 2,3354
TRY 0,038
TMT 0,4857
UAH 0,039
JPY 1,071
NZD 1,0054
