Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 апреля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0074 маната, 1 турецкая лира - 0,038 маната, а 100 российских рублей - 2,2372 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0074
|AUD
|1,222
|BYN
|0,5824
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1155
|CZK
|0,0825
|CNY
|0,2493
|DKK
|0,2686
|GEL
|0,6314
|HKD
|0,2171
|INR
|0,0182
|GBP
|2,3078
|SEK
|0,186
|CHF
|2,1771
|ILS
|0,5678
|CAD
|1,2391
|KWD
|5,5052
|KZT
|0,3587
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5529
|MDL
|0,0994
|NOK
|0,1814
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6079
|PLN
|0,4739
|RON
|0,3943
|RUB
|2,2372
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3387
|SAR
|0,4531
|xdr
|2,3354
|TRY
|0,038
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,039
|JPY
|1,071
|NZD
|1,0054