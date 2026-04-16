В Азербайджане выросла долговая нагрузка населения

БАКУ /Trend/ - Несмотря на положительную динамику располагаемых доходов населения, доля долговой нагрузки в этих доходах продолжает расти. Так, по сравнению с концом 2024 года, отношение долговой нагрузки населения к располагаемым доходам увеличилось на 0,4 процентного пункта и составило 18,4% в аналогичном периоде 2025 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Отмечается, что коэффициент неработающих кредитов (NPL - non-performing loans) по ипотечному портфелю находится на самом низком уровне за последние годы.

"К концу 2025 года номинальный объем неработающих кредитов в ипотечном портфеле снизился на 14,3% (4,9 млн манатов) до 29,1 млн манатов. Доля неработающих кредитов в ипотечном портфеле уменьшилась на 0,2 процентных пункта до 0,6%. Коэффициент неработающих кредитов по ипотечным кредитам, выданным за счет государственных средств, составил 0,1%, а коэффициент неработающих кредитов по ипотечным кредитам, выданным за счет собственных средств банков, - 1,3%", — подчеркивается в отчете.

Добавим, что под долговой нагрузкой населения подразумевается общая сумма остатков по потребительским и ипотечным кредитам физлиц перед кредитными организациями (банками и НБКО).