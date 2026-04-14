Центробанк Азербайджана о подорожании обязательного страхования такси

Баку/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разъяснил причину повышения расходов на обязательное страхование такси.

Как сообщает Trend, сегодня на пресс-конференции, посвященной презентации "Отчета о финансовой стабильности" генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Гурбанов сказал, что повышение коэффициента по обязательному страхованию такси на 50% связано с высоким уровнем убыточности этих транспортных средств.

"В отличие от других сегментов, у транспортных средств, работающих, например, в такси, пройденное расстояние велико. То есть вероятность аварий высокая. Тем не менее, повышение коэффициентов частично компенсирует убыточность, но полностью ее не покрывает", - добавил В.Гурбанов.

Отметим, что по обязательному автострахованию на 2025 год убыточность выросла с 74% до 85%.